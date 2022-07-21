Заболевший коронавирусом Байден заявил, что чувствует себя хорошо

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден, заболевший коронавирусной инфекцией (COVID-19), заявил, что чувствует себя хорошо.
Заболевший коронавирусом Байден заявил, что чувствует себя хорошо
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом рассказала в своём Twitter пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, она недавно говорила с Байденом. 

«Он сказал, что чувствует себя хорошо, он работает из резиденции», — отметила Жан-Пьер.

Также соответствующее заявление сделал сам Байден в своём Twitter.

«Друзья, у меня всё отлично. Спасибо за вашу заботу», — написал он.

Ранее Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса

По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить