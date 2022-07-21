Заболевший коронавирусом Байден заявил, что чувствует себя хорошо
- AP
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Об этом рассказала в своём Twitter пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, она недавно говорила с Байденом.
«Он сказал, что чувствует себя хорошо, он работает из резиденции», — отметила Жан-Пьер.
Также соответствующее заявление сделал сам Байден в своём Twitter.
«Друзья, у меня всё отлично. Спасибо за вашу заботу», — написал он.
Ранее Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса.
По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.