Заболевший коронавирусом Байден заявил, что чувствует себя хорошо

Президент США Джо Байден, заболевший коронавирусной инфекцией (COVID-19), заявил, что чувствует себя хорошо.

Об этом рассказала в своём Twitter пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, она недавно говорила с Байденом.

«Он сказал, что чувствует себя хорошо, он работает из резиденции», — отметила Жан-Пьер.

Также соответствующее заявление сделал сам Байден в своём Twitter.

«Друзья, у меня всё отлично. Спасибо за вашу заботу», — написал он.

Ранее Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса.

По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.