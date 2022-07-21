Лавров заявил о наращивании экономического сотрудничества России и Венгрии

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил, что российская и венгерская стороны наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкции.

«Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнёров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, достичь роста более чем на 25% нашего товарооборота», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве началась встреча Лаврова и Сийярто.