Лавров заявил о наращивании экономического сотрудничества России и Венгрии

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил, что российская и венгерская стороны наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкции.
Лавров заявил о наращивании экономического сотрудничества России и Венгрии
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«Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнёров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, достичь роста более чем на 25% нашего товарооборота», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве началась встреча Лаврова и Сийярто.

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