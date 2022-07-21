Лавров заявил о наращивании экономического сотрудничества России и Венгрии
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«Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнёров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, достичь роста более чем на 25% нашего товарооборота», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москве началась встреча Лаврова и Сийярто.