Депутат Белик: Евросоюз пожинает плоды собственной самонадеянности

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал ряд исключений из антироссийских санкций, утверждённых Евросоюзом.
Депутат Белик: Евросоюз пожинает плоды собственной самонадеянности
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

По мнению парламентария, ЕС «пожинает плоды собственной самонадеянности».

«Наивное полагание того, что действующий по указке США коллективный Запад сможет подвергнуть Россию изоляции, потерпело крах, теперь Европа ищет возможность обойти собственные санкции или сделать из них ряд исключений», — считает депутат.

Он также добавил, что Евросоюз не может себе позволить не вводить санкции, чтобы сохранить лицо.

«Чтобы сохранить остатки экономики и не упасть в пропасть, ЕС вынужден делать подобные исключения, высокопарно облекая эти свои решения в стремление защитить мировую продовольственную и энергетическую безопасность», — заключил собеседник RT.

Ранее Совет ЕС заявил, что Евросоюз сделал исключение из антироссийских санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сферах продаж сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти в третьи страны.

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