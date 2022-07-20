«Рёнхап»: глава разведки Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом в США

Директор Национальной разведывательной службы Республики Корея Ким Гю Хён был замечен в международном аэропорту американской столицы.

Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Отмечается, что, хотя программа визита остаётся неизвестной, Ким Гю Хён, скорее всего, встретится с директором национальной разведки США Эврил Хейнс и главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.