Президент Кипра Анастасиадис заболел коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, заявил официальный представитель правительства в ранге министра Мариос Пелеканос.

«Некоторое время назад в ходе планового обследования у президента республики Никоса Анастасиадиса был выявлен положительный результат на вызываемую коронавирусом болезнь», — цитирует его ТАСС.

В соответствии с протоколом глава государства на несколько дней воздержится от исполнения своих обязанностей.

У президента наблюдаются лёгкие симптомы, состояние здоровья Анастасиадиса оценивается как очень хорошее.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заболел коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что королева-консорт Испании Летисия заразилась COVID-19.