Президент Кипра Анастасиадис заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Коронавирусная инфекция выявлена у президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, заявил официальный представитель правительства в ранге министра Мариос Пелеканос.
Президент Кипра Анастасиадис заболел коронавирусом
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Некоторое время назад в ходе планового обследования у президента республики Никоса Анастасиадиса был выявлен положительный результат на вызываемую коронавирусом болезнь», — цитирует его ТАСС.

В соответствии с протоколом глава государства на несколько дней воздержится от исполнения своих обязанностей.

У президента наблюдаются лёгкие симптомы, состояние здоровья Анастасиадиса оценивается как очень хорошее.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заболел коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что королева-консорт Испании Летисия заразилась COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить