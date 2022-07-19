Президент Кипра Анастасиадис заболел коронавирусом
- AFP
- © Ludovic MARIN
«Некоторое время назад в ходе планового обследования у президента республики Никоса Анастасиадиса был выявлен положительный результат на вызываемую коронавирусом болезнь», — цитирует его ТАСС.
В соответствии с протоколом глава государства на несколько дней воздержится от исполнения своих обязанностей.
У президента наблюдаются лёгкие симптомы, состояние здоровья Анастасиадиса оценивается как очень хорошее.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заболел коронавирусной инфекцией.
Также сообщалось, что королева-консорт Испании Летисия заразилась COVID-19.