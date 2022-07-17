Shafaq: беспилотник уничтожил автомобиль с пятью людьми на севере Ирака
В иракской мухафазе Найнава в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли пять человек, сообщает портал Shafaq.
- Gettyimages.ru
По данным источника, БПЛА атаковал автомобиль, в котором находились четыре мужчины и женщина, все они погибли на месте, машина сгорела.
Нападение произошло в районе Эт-Танак около Мосула. О том, кто ответственен за нападение, не сообщается.
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