Shafaq: беспилотник уничтожил автомобиль с пятью людьми на севере Ирака

В иракской мухафазе Найнава в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли пять человек, сообщает портал Shafaq.

По данным источника, БПЛА атаковал автомобиль, в котором находились четыре мужчины и женщина, все они погибли на месте, машина сгорела.

Нападение произошло в районе Эт-Танак около Мосула. О том, кто ответственен за нападение, не сообщается.