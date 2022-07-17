В Travelata назвали Турцию самой популярной страной отдыха среди россиян этим летом

Сервис по поиску и бронированию туров Travelata сообщил, что более половины российских туристов (57%) собираются провести летний отпуск в Турции.

«Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тыс. рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тыс. рублей», — передаёт РИА Новости сообщение сервиса.

Отмечается, что российские курорты, среди которых лидирует Адлер, занимают второе место по популярности, там планируют отдохнуть около четверти туристов.

На третьем месте по популярности у российских туристов этим летом оказался Египет, туда планируют направиться 5% путешественников.

Ранее эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по путешествиям в августе.