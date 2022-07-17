В Travelata назвали Турцию самой популярной страной отдыха среди россиян этим летом

Короткая ссылка
Сервис по поиску и бронированию туров Travelata сообщил, что более половины российских туристов (57%) собираются провести летний отпуск в Турции.

«Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тыс. рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тыс. рублей», — передаёт РИА Новости сообщение сервиса.

Отмечается, что российские курорты, среди которых лидирует Адлер, занимают второе место по популярности, там планируют отдохнуть около четверти туристов.

На третьем месте по популярности у российских туристов этим летом оказался Египет, туда планируют направиться 5% путешественников.

Ранее эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по путешествиям в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить