Sina: в результате наводнения на юго-западе КНР погибли шесть человек

В результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли шесть человек, ещё 12 числятся пропавшими без вести, сообщило китайское издание Sina.

Как сообщает ТАСС, чрезвычайная ситуация стала следствием проливных дождей на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда.

Отмечается, что в зоне бедствия оказались более 22 тыс. человек. В нескольких местах дороги и линии электропередачи получили серьёзные повреждения.

В настоящее время ведутся поиски пропавших жителей.

Ранее стало известно, что в результате оползня, который произошёл на северо-востоке Индии из-за проливных дождей, погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 30 пропали без вести.