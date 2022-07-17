Sina: в результате наводнения на юго-западе КНР погибли шесть человек
Как сообщает ТАСС, чрезвычайная ситуация стала следствием проливных дождей на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда.
Отмечается, что в зоне бедствия оказались более 22 тыс. человек. В нескольких местах дороги и линии электропередачи получили серьёзные повреждения.
В настоящее время ведутся поиски пропавших жителей.
Ранее стало известно, что в результате оползня, который произошёл на северо-востоке Индии из-за проливных дождей, погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 30 пропали без вести.