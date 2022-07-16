Макфол: в США учёные разделяют позицию Путина о единстве русских и украинцев

Бывший американский посол Майкл Макфол заявил в беседе с интернет-изданием «Украинская правда», что многие американцы, включая учёных, поддерживают слова российского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины.

«В США есть много людей, которые разделяют некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы — они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, да?»... Такими категориями рассуждают даже учёные и профессора», — цитируют его «Известия».

Как отметил бывший дипломат, научное сообщество ША понимает, что обе страны и оба народа ведут общую историю с древнерусского государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы — это один народ.

Российский лидер также указывал, что гордится быть частью могучего, сильного многонационального народа России.