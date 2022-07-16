Макфол: в США учёные разделяют позицию Путина о единстве русских и украинцев

Короткая ссылка
Бывший американский посол Майкл Макфол заявил в беседе с интернет-изданием «Украинская правда», что многие американцы, включая учёных, поддерживают слова российского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины.
Макфол: в США учёные разделяют позицию Путина о единстве русских и украинцев
  • AP

«В США есть много людей, которые разделяют некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы — они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, да?»... Такими категориями рассуждают даже учёные и профессора», — цитируют его «Известия».

Как отметил бывший дипломат, научное сообщество ША понимает, что обе страны и оба народа ведут общую историю с древнерусского государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы — это один народ.

Российский лидер также указывал, что гордится быть частью могучего, сильного многонационального народа России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить