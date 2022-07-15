Белый дом: Байден следит за ситуацией с решением премьера Италии Драги уйти в отставку

Президент США Джо Байден внимательно следит за политической ситуацией в Италии, где премьер-министр Марио Драги попытался подать в отставку. В Белом доме отметили, что не могут строить предположений о том, как это решение отразится на планах Вашингтона ввести лимит на стоимость нефти из России.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту самолёта, направляющегося в Саудовскую Аравию.

«Я на самом деле не могу строить предположения относительно внутренней динамики, и сказал бы, что президент Байден глубоко уважает премьер-министра Драги, так что он, конечно же, очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Риме. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее стало известно, что Драги объявил о решении подать в отставку.

При этом президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра.