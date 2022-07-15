Белый дом: Байден следит за ситуацией с решением премьера Италии Драги уйти в отставку
- AP
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту самолёта, направляющегося в Саудовскую Аравию.
«Я на самом деле не могу строить предположения относительно внутренней динамики, и сказал бы, что президент Байден глубоко уважает премьер-министра Драги, так что он, конечно же, очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Риме. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует чиновника ТАСС.
Ранее стало известно, что Драги объявил о решении подать в отставку.
При этом президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра.