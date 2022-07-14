Экономист Бунич рассказала о причинах роста потребительских цен в США

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Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Бунич рассказала о причинах роста потребительских цен в США.
Экономист Бунич рассказала о причинах роста потребительских цен в США
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В беседе с ИА REGNUM она выразила мнение, что это связано с излишней эмиссией доллара и сокращением производства товаров из-за нарушения глобальных производственных цепочек, что связано с санкциями.

«Из трёх факторов управляемым со стороны властей США является только эмиссия доллара, а два других фактора сложны и долгосрочны», — отметила Бунич.

Потребительские цены в США по итогам июня 2022 года выросли на 9,1% в годовом выражении.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.

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