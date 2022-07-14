Bloomberg: в ЕС обсуждают снятие санкций с ряда россиян из-за слабых оснований для них

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В Евросоюзе обсуждают снятие санкций с ряда россиян, так как европейские юристы выяснили, что меры были введены на слабых основаниях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: в ЕС обсуждают снятие санкций с ряда россиян из-за слабых оснований для них
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Как уточняет агентство, речь идёт о россиянах, против которых были введены рестрикции из-за их возможной причастности к спецоперации России на Украине.

«Юристы блока выяснили, что санкции могли быть наложены по слабым основаниям», — говорится в материале.

В частности, в суд на ЕС подали около 30 человек с требованием исключить их из санкционных списков, ещё около десяти человек «обратились напрямую».

В мае агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии заявило, что Европейский союз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд.

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