В Госдепе допустили, что новые санкции могут коснуться финансового сектора России

Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.

«Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать», — сказал Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков. Его слова приводит РИА Новости.

В начале июля заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России и ужесточать контроль за их исполнением другими странами.