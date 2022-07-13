В Госдепе допустили, что новые санкции могут коснуться финансового сектора России

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Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.
В Госдепе допустили, что новые санкции могут коснуться финансового сектора России
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«Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать», — сказал Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков. Его слова приводит РИА Новости.

В начале июля заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России и ужесточать контроль за их исполнением другими странами.

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