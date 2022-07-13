МИД: ответ России на санкции Запада может быть весьма болезненным

Шаги России в ответ на санкции стран Запада могут быть весьма болезненными, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — цитирует РИА Новости Биричевского.

По его словам, западные страны изнуряют свою экономику, вводя санкции против России.

Он отметил, что Россия оставляет за собой право на ужесточение своих мер.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России оказались вредными для Евросоюза, в результате чего евро слабеет.