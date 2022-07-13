МИД: ответ России на санкции Запада может быть весьма болезненным
«Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — цитирует РИА Новости Биричевского.
По его словам, западные страны изнуряют свою экономику, вводя санкции против России.
Он отметил, что Россия оставляет за собой право на ужесточение своих мер.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России оказались вредными для Евросоюза, в результате чего евро слабеет.