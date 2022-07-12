Посол России: Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва и Бразилиа ведут активные переговоры о поставках российских энергоносителей.

«Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут, не буду предвосхищать их завершение. Эти переговоры идут активно. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть их положительный результат», — цитирует его РИА Новости.

Посол отметил, что пока рано говорить «об объёмах, о ценах, о сроках», соответствующая информация будет оглашена после подписания документов.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильские власти ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива.