Посол России: Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей

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Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва и Бразилиа ведут активные переговоры о поставках российских энергоносителей.
Посол России: Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей
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«Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут, не буду предвосхищать их завершение. Эти переговоры идут активно. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть их положительный результат», — цитирует его РИА Новости.

Посол отметил, что пока рано говорить «об объёмах, о ценах, о сроках», соответствующая информация будет оглашена после подписания документов.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильские власти ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива.

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