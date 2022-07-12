Захарова: антироссийские высказывания премьера Японии Кисиды вызывают недоумение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийские высказывания премьера Японии Фумио Кисиды.

По её словам, тенденциозные высказывания Кисиды по тематике ядерного оружия, их направленность и тональность вызывают недоумение.

«В частности, в оправдание выбора Хиросимы местом проведения саммита «группы семи» прозвучал тезис о том, что упомянутому городу нет более подходящей альтернативы, когда в условиях дестабилизации миропорядка «становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что цинизм, с которым предпринята попытка вписать безосновательную критику России в контекст трагедии Хиросимы, поражает.