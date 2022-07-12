Захарова: антироссийские высказывания премьера Японии Кисиды вызывают недоумение

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийские высказывания премьера Японии Фумио Кисиды.
Захарова: антироссийские высказывания премьера Японии Кисиды вызывают недоумение
  • РИА Новости

По её словам, тенденциозные высказывания Кисиды по тематике ядерного оружия, их направленность и тональность вызывают недоумение.

«В частности, в оправдание выбора Хиросимы местом проведения саммита «группы семи» прозвучал тезис о том, что упомянутому городу нет более подходящей альтернативы, когда в условиях дестабилизации миропорядка «становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что цинизм, с которым предпринята попытка вписать безосновательную критику России в контекст трагедии Хиросимы, поражает.

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