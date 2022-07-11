В Сербии зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом

Министерство здравоохранения Сербии сообщило о новом скачке заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Как сообщает ТАСС, соответствующую информацию опубликовали на сайте кабмина республики.

Уточняется, что за последние 24 часа зафиксировано 1876 новых случаев заболевания COVID-19, в больницах находится 169 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как указывает агентство, 8 июля в Сербии было зафиксировано 1599 инфицированных, это было самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 с апреля этого года.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн.