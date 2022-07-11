В Сербии зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Сербии сообщило о новом скачке заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В Сербии зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, соответствующую информацию опубликовали на сайте кабмина республики.

Уточняется, что за последние 24 часа зафиксировано 1876 новых случаев заболевания COVID-19, в больницах находится 169 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как указывает агентство, 8 июля в Сербии было зафиксировано 1599 инфицированных, это было самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 с апреля этого года.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить