В Германии с конца февраля зарегистрировано более 700 преступлений против выходцев из России

В Германии с момента начала специальной военной операции России на Украине в конце февраля зарегистрировано 701 преступление против лиц российского происхождения.

Об этом сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ МВД ФРГ на запрос эксперта фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петра Быстрона.

Сообщается, что за этот же период против граждан Украины было совершено 592 преступления.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российских граждан в ходе автопробега в поддержку России в Афинах 3 апреля.