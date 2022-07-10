Посольство России: претензии Киева на российскую недвижимость в Лондоне ничем не обоснованы

В посольстве России считают, что претензии, которые Украина может заявить на российскую недвижимость в Лондоне, не являются обоснованными. Об этом ТАСС заявили в российском дипломатическом представительстве.

«Как единственная страна — правопреемник СССР, Россия приняла права на советскую собственность за рубежом и, в отличие от Украины, выплатила все советские долги», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в российской дипмиссии заявили, что претензии Украины не имеют силы с точки зрения международного права.

По словам представителей ведомства, помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета.

«Мы исходим из того, что Великобритания верна своим обязательствам участника Венской конвенции о дипломатических сношениях так же, как и Россия следует им в отношении британского посольства в Москве», — заключили в российском посольстве.

Ранее газета The Times информировала, что на Украине имеются планы через суд заявить претензии на 17 объектов недвижимости в Лондоне, включая здания представительства военного атташе и торговое представительство России, а также на поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, которое подарили Советскому Союзу в 1947 году.

В материале отмечается, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил газете о планах нанять адвоката, который будет заниматься иском к России.