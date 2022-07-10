Новый премьер Израиля провёл переговоры с президентом Турции

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид провёл первый телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Новый премьер Израиля провёл переговоры с президентом Турции
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

«Сегодня вечером премьер-министр Яир Лапид поговорил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы президент Эрдоган поздравил премьер-министра Лапида и пожелал ему успехов в новой роли», — говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули, что израильско-турецкие отношения имеют «большое значение для безопасности, экономики и стабильности на Ближнем Востоке».

1 июля Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля.

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