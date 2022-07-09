Fox News: Байден солгал, что никогда не высказывался плохо о покойном сенаторе Маккейне

Президент США Джо Байден солгал, что «никогда не высказывался плохо» о покойном сенаторе Джоне Маккейне во время вручения Президентской медали свободы его вдове Сидни. Об этом сообщает Fox News. Телеканал в качестве подтверждения своего заявления привёл в пример случаи, когда Байден грубо выступал против сенатора Маккейна, который претендовал на пост главы государства.

Во время церемонии вручения Байден сказал: «Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу».

При этом телеканал отмечает, что во время предвыборной кампании в 2008 году Байден заявил, что республиканец не может стать президентом, так как всегда был «мальчиком на побегушках».

«Тот, кого ищут большинство американцев, — человек с твёрдой рукой, лидер, оптимист, а не злой мужчина, меняющий свою позицию с одной на другую», — приводит канал слова Байдена.

Он также заподозрил Маккейна, воевавшего во Вьетнаме, в трусости, когда тот критически высказался о Бараке Обаме.

По словам Байдена, республиканец должен был сказать это в лицо оппоненту.

26 августа 2018 года стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.

Информация о его кончине появилась спустя два дня после того, как стало известно, что политик принял решение отказаться от лечения опухоли головного мозга, обнаруженной у него в июле 2017 года.