Лавров прокомментировал отказ госсекретаря Блинкена участвовать в общем фотографировании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании на саммите G20 в Индонезии.

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться, — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее появилась информация, что традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20 была отсрочена, поскольку госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд других стран выразили нежелание принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Позднее съёмка так и не состоялась.