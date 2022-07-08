Лавров прокомментировал отказ госсекретаря Блинкена участвовать в общем фотографировании

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании на саммите G20 в Индонезии.
Лавров прокомментировал отказ госсекретаря Блинкена участвовать в общем фотографировании
  • AP
  • © Stefani Reynolds/Pool Photo

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться, — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее появилась информация, что традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20 была отсрочена, поскольку госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд других стран выразили нежелание принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Позднее съёмка так и не состоялась.

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