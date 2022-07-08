Директор Секретной службы США Мюррей ушёл в отставку

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Директор Секретной службы США Джеймс Мюррей решил уйти в отставку. Об этом сообщается в заявлении президента Джо Байдена и его супруги.

«Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье», — говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала на регулярном брифинге для журналистов, что Мюррей решил уйти в частный сектор.

Жан-Пьер не назвала имени нового руководителя службы.

8 апреля 2019 года стало известно, что глава Секретной службы Соединённых Штатов Рэндольф Аллес покидает свой пост.

Обязанности главы ведомства с мая начал исполнять Джеймс Мюррей.

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