Шольц рассчитывает, что в 2030 году в ФРГ будет 15 млн электромобилей

Германский канцлер Олаф Шольц ожидает, что в 2030 году в ФРГ будет 15 млн электромобилей, поэтому национальное производство аккумуляторных батарей для них имеет центральное значение.

Об этом он сказал на мероприятии по закладке фундамента завода по производству аккумуляторных батарей Volkswagen в Зальцгиттере.

«Мы хотим, чтобы к 2030 году по дорогам Германии ездило 15 млн электромобилей. Мы хотим, чтобы добавленная стоимость и рабочие места оставались здесь, в Германии и Европе. Мы хотим управлять трансформацией климата и в то же время оставаться индустриальной страной», — цитирует Шольца РИА Новости.

В июне министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа работа ряда отраслей в стране будет прекращена.