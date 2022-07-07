Испытания ракеты-носителя в США закончились взрывом через несколько секунд после пуска
- AP
Твердотопливную ракету планировали запустить с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщает The Hill.
Как уточняется, ракета взорвалась примерно через 11 секунд после пуска с испытательной площадки.
В результате взрыва никто не пострадал, обломки упали в близости от стартовой площадки.
30 июня в США заявили о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты в штате Гавайи, отказ произошёл после включения двигателя.