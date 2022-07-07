Испытания ракеты-носителя в США закончились взрывом через несколько секунд после пуска

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Военно-воздушные силы США сообщили о провале испытаний ракеты-носителя Minotaur, которые закончились взрывом. Пентагон намерен использовать ракету для вывода спутников.
Испытания ракеты-носителя в США закончились взрывом через несколько секунд после пуска
  • AP

Твердотопливную ракету планировали запустить с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщает The Hill.

Как уточняется, ракета взорвалась примерно через 11 секунд после пуска с испытательной площадки.

В результате взрыва никто не пострадал, обломки упали в близости от стартовой площадки.

30 июня в США заявили о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты в штате Гавайи, отказ произошёл после включения двигателя.

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