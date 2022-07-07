В Кремле прокомментировали правительственный кризис в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал правительственный кризис в Великобритании.

«Безусловно, ситуация в Великобритании, правительственный кризис, не может быть приоритетом нашей работы. Всё-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Но, конечно, и обращаем внимание и на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим», — сказал он.

Ранее появилась информация, что Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.

Предполагается, что новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.