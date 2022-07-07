В Кремле прокомментировали правительственный кризис в Британии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал правительственный кризис в Великобритании.
В Кремле прокомментировали правительственный кризис в Британии
  • РИА Новости

«Безусловно, ситуация в Великобритании, правительственный кризис, не может быть приоритетом нашей работы. Всё-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Но, конечно, и обращаем внимание и на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим», — сказал он.

Ранее появилась информация, что Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.

Предполагается, что новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить