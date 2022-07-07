Bloomberg: увеличение Россией добычи нефти смягчило удар западных санкций

Россию, вероятно, ожидает более мягкая рецессия, чем прогнозировалось изначально. Как пишет Bloomberg, этому способствует рост добычи нефти, который смягчил влияние санкций США и Европы, введённых из-за спецоперации на Украине.

Как пишет агентство, худшие опасения не оправдались благодаря предпринятым мерам по стабилизации рубля и дальнейшим значительным поступлениям экспортной выручки.

В материале говорится, что важным фактором стало восстановление уровня добычи нефти благодаря внутреннему спросу и переключению на экспортных покупателей в Азии.

Отмечается, что, несмотря на то, что добыча газа, ещё один ключевой двигатель экономики, снизилась, цены выросли, это также способствовало росту доходов.