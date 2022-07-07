Bloomberg: увеличение Россией добычи нефти смягчило удар западных санкций
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Как пишет агентство, худшие опасения не оправдались благодаря предпринятым мерам по стабилизации рубля и дальнейшим значительным поступлениям экспортной выручки.
В материале говорится, что важным фактором стало восстановление уровня добычи нефти благодаря внутреннему спросу и переключению на экспортных покупателей в Азии.
Отмечается, что, несмотря на то, что добыча газа, ещё один ключевой двигатель экономики, снизилась, цены выросли, это также способствовало росту доходов.