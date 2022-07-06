Иранские агентства сообщили, что КСИР задержал ряд иностранных дипломатов из-за «шпионажа»

Иранские агентства Young Journalists Club и Tasnim сообщили о задержании иностранных дипломатов в республике по подозрению в шпионаже.

AP

«Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции выявило и задержало ряд дипломатов иностранных государств, которые вместо консультаций занимались шпионажем», — пишет Young Journalists Club. Как уточняется, некоторые дипломаты пытались получить образцы почвы с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. За подозреваемыми следили с помощью беспилотника, среди них есть «заместитель британского посла», говорится в материале. Агентство Tasnim опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан задержанный «заместитель посла Великобритании», «проводивший разведывательные мероприятия» на месте ракетных учений.