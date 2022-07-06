Иранские агентства сообщили, что КСИР задержал ряд иностранных дипломатов из-за «шпионажа»

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Иранские агентства Young Journalists Club и Tasnim сообщили о задержании иностранных дипломатов в республике по подозрению в шпионаже.
Иранские агентства сообщили, что КСИР задержал ряд иностранных дипломатов из-за «шпионажа»
  • AP

«Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции выявило и задержало ряд дипломатов иностранных государств, которые вместо консультаций занимались шпионажем», — пишет Young Journalists Club.

Как уточняется, некоторые дипломаты пытались получить образцы почвы с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР.

За подозреваемыми следили с помощью беспилотника, среди них есть «заместитель британского посла», говорится в материале.

Агентство Tasnim опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан задержанный «заместитель посла Великобритании», «проводивший разведывательные мероприятия» на месте ракетных учений.

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