Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека ОПЕК
- РИА Новости
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран — экспортёров нефти Мохаммеда Баркиндо», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.
Он отметил, что генсек ОПЕК по праву снискал высокий международный авторитет.
Президент России добавил, что Баркиндо внёс значимый вклад в создание механизма взаимодействия ОПЕК+.
Ранее глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри сообщил о смерти Мохаммеда Баркиндо.