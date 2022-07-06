Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека ОПЕК

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин направил президенту Нигерии Мохаммаду Бухари соболезнования в связи со смертью генсека Организации стран — экспортёров нефти Мохаммеда Баркиндо.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека ОПЕК
  • РИА Новости

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран — экспортёров нефти Мохаммеда Баркиндо», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.

Он отметил, что генсек ОПЕК по праву снискал высокий международный авторитет.

Президент России добавил, что Баркиндо внёс значимый вклад в создание  механизма взаимодействия ОПЕК+.

Ранее глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри сообщил о смерти Мохаммеда Баркиндо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить