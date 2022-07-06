Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека ОПЕК

Российский лидер Владимир Путин направил президенту Нигерии Мохаммаду Бухари соболезнования в связи со смертью генсека Организации стран — экспортёров нефти Мохаммеда Баркиндо.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран — экспортёров нефти Мохаммеда Баркиндо», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.

Он отметил, что генсек ОПЕК по праву снискал высокий международный авторитет.

Президент России добавил, что Баркиндо внёс значимый вклад в создание механизма взаимодействия ОПЕК+.

Ранее глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри сообщил о смерти Мохаммеда Баркиндо.