Премьер Австралии ответил на критику из-за отсутствия в стране во время наводнения

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе ответил на критику из-за отсутствия в стране во время наводнения.

«Я уверен, что мой визит на Украину был важен, важно показать нашу солидарность с народом Украины», — сказал Альбанезе. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, его участие в саммите НАТО в Мадриде, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном тоже были необходимы.

Ранее теневой казначей Австралии Ангус Тейлор раскритиковал Альбанезе за то, что тот не находился в стране в дни сильных наводнений.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, более 85 тыс. жителей Австралии получили уведомление об эвакуации из-за сильных ливней и наводнения.