Премьер Австралии ответил на критику из-за отсутствия в стране во время наводнения
- AP
«Я уверен, что мой визит на Украину был важен, важно показать нашу солидарность с народом Украины», — сказал Альбанезе. Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, его участие в саммите НАТО в Мадриде, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном тоже были необходимы.
Ранее теневой казначей Австралии Ангус Тейлор раскритиковал Альбанезе за то, что тот не находился в стране в дни сильных наводнений.
Как сообщает The Sydney Morning Herald, более 85 тыс. жителей Австралии получили уведомление об эвакуации из-за сильных ливней и наводнения.