Песков: в Кремле негативно относятся к травле экс-главы МИД Австрии Кнайсль
- РИА Новости
«Негативно мы к этому относимся, как вы думаете. Естественно, это такие плохие симптомы, что общество нездоровое», — сказал Песков.
Он отметил, что, насколько российской стороне известно, Кнайсль действительно подвергалась притеснениям и практике отмены.
По словам Пескова, в Австрии были созданы «совершенно невыносимые условия» для Кнайсль.
В Кремле добавили, что это «такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно».
Ранее Карин Кнайсль подтвердила, что покинула Австрию из-за постоянных угроз.