Песков: в Кремле негативно относятся к травле экс-главы МИД Австрии Кнайсль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к травле и вынужденному отъезду экс-главы МИД Карин Кнайсль из Австрии.

«Негативно мы к этому относимся, как вы думаете. Естественно, это такие плохие симптомы, что общество нездоровое», — сказал Песков.

Он отметил, что, насколько российской стороне известно, Кнайсль действительно подвергалась притеснениям и практике отмены.

По словам Пескова, в Австрии были созданы «совершенно невыносимые условия» для Кнайсль.

В Кремле добавили, что это «такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно».

Ранее Карин Кнайсль подтвердила, что покинула Австрию из-за постоянных угроз.