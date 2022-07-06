Канцлер Австрии Нехаммер заявил о передаче хранилища «Газпрома» другим операторам
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По его словам, в Австрии был введён принцип «используй или потеряй», согласно которому, «газохранилище должно быть использовано по назначению», иначе оператор его лишится и объект передадут другой стороне.
«Газохранилище в Хайдахе в Австрии до сих пор не заполнено, потому теперь оно будет передано другим компаниям для заполнения газом», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Австрия намерена использовать это газохранилище в будущем.
В начале июня представитель австрийской нефтегазовой компании OMV заявил, что она осуществила платёж за российский газ по новой схеме.