В МВД Сербии сообщили об эвакуации восьми человек из-за непогоды в Белграде

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Сотрудники пожарно-спасательной службы Сербии эвакуировали восемь пожилых граждан страны из их домов в связи с сильным дождём, подтопившем улицы в Белграде, сообщило сербское МВД.

«Сотрудники пожарно-спасательной бригады Белграда эвакуировали восемь пожилых граждан во время непогоды в Белграде», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. 

Отмечается также, что в горах на западе Сербии вместе с сильным дождём выпал и град, который нанёс ущерб сельскому хозяйству в муниципалитетах Иваница и Нова-Варош.

Кроме того, из-за природной аномалии пострадали центральные районы страны у городов Смедерево и Крушевац.

В посёлке Слатина в районе города Кралево удар молнии стал причиной лесного пожара на площади в четыре тыс. кв.м.

Ранее совет министров Италии одобрил введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти наиболее пострадавших от засухи областях страны.

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