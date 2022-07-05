Cumhuriyet назвала спецоперацию России ответом на расширение НАТО

Турецкая газета Cumhuriyet назвала специальную военную операцию России на Украине ответом на расширение Североатлантического альянса.

В статье говорится, что США разработали большую стратегию с целью оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Чёрного морей, а также чтобы «зажать» Китай в Азиатском регионе.

Автор материала отмечает также, что НАТО является не чем иным, как военным аппаратом господства Соединённых Штатов над Европой.

Также издание пишет, что ситуация на Украине была не причиной, а лишь катализатором вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.