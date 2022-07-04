В Копенгагене арестовали устроившего стрельбу в торговом центре

Окружной суд Копенгагена решил взять под стражу датчанина, подозреваемого в стрельбе в торговом центре.

Об этом сообщает телеканл DR.

По его данным, подозреваемый в убийстве трёх человек будет помещён в закрытую психиатрическую больницу.

Согласно постановлению об аресте, существует риск, что злоумышленник может совершить новые преступления, если его отпустят.

Ранее полиция Копенгагена заявила о трёх погибших в результате стрельбы в торговом центре.

Задержан подозреваемый — 22-летний гражданин Дании.

В полиции не исключили террористического характера стрельбы.