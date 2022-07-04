В Копенгагене арестовали устроившего стрельбу в торговом центре
- AFP
Об этом сообщает телеканл DR.
По его данным, подозреваемый в убийстве трёх человек будет помещён в закрытую психиатрическую больницу.
Согласно постановлению об аресте, существует риск, что злоумышленник может совершить новые преступления, если его отпустят.
Ранее полиция Копенгагена заявила о трёх погибших в результате стрельбы в торговом центре.
Задержан подозреваемый — 22-летний гражданин Дании.
В полиции не исключили террористического характера стрельбы.