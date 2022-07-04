Полиция Дании сообщила о погибшем при стрельбе в Копенгагене россиянине
- AFP
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Сёрен Томассен.
«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании», — цитирует его ТАСС.
По словам Томассена, также пострадали двое подданных Дании и двое Швеции.
Ранее полиция Копенгагена заявила о трёх погибших в результате стрельбы в торговом центре.
Задержан подозреваемый — 22-летний гражданин Дании.
В полиции не исключили террористического характера стрельбы.