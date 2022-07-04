NHK: из-за тайфуна почти 17 тыс. жителям префектуры Миядзаки рекомендовано эвакуироваться

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В связи с приближающимся тайфуном власти Японии порекомендовали жителям префектуры Миядзаки эвакуироваться. На этой территории ожидаются мощные ливни, которые угрожают населению.

Об этом сообщает телеканал NHK.

«Тайфун следует на север в направлении японского региона Кюсю после того, как он прошёл вблизи островов префектуры Окинава. Предполагается, что он подойдет очень близко к острову Кюсю и во вторник обрушится на него», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, составит до 25 м/с. 

20 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявил о том, что тропические тайфуны начали проявлять активность на Дальнем Востоке значительно раньше средних сроков — уже со второй декады апреля.

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