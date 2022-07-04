NHK: из-за тайфуна почти 17 тыс. жителям префектуры Миядзаки рекомендовано эвакуироваться
Об этом сообщает телеканал NHK.
«Тайфун следует на север в направлении японского региона Кюсю после того, как он прошёл вблизи островов префектуры Окинава. Предполагается, что он подойдет очень близко к острову Кюсю и во вторник обрушится на него», — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, составит до 25 м/с.
20 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявил о том, что тропические тайфуны начали проявлять активность на Дальнем Востоке значительно раньше средних сроков — уже со второй декады апреля.