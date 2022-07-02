В МИД Ирана заявили о стремлении улучшить отношения между Сирией и Турцией путём диалога

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран «стремится улучшить отношения между Сирией и Турцией путём налаживания диалога».
В МИД Ирана заявили о стремлении улучшить отношения между Сирией и Турцией путём диалога
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Аль-Ихбария», об этом он сказал, когда прибыл с официальным визитом в Сирию, чтобы провести переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, а также президентом страны Башаром Асадом.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы не допустить возникновения кризиса и попытаться продвинуться к миру, стабильности и безопасности, преодолев существующие разногласия между двумя государствами, которые поддерживают тесные связи с Ираном», — цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул Абдоллахиян, в Тегеране относятся с пониманием к обеспокоенности и опасениям Турции по поводу ситуации на севере Сирии, но выступают против турецкой военной операции.

Ранее Абдоллахиян заявлял, что иранская сторона рассчитывает на проведение трёхстороннего саммита Россия — Иран — Турция по Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить