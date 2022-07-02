В МИД Ирана заявили о стремлении улучшить отношения между Сирией и Турцией путём диалога

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран «стремится улучшить отношения между Сирией и Турцией путём налаживания диалога».

Как сообщает телеканал «Аль-Ихбария», об этом он сказал, когда прибыл с официальным визитом в Сирию, чтобы провести переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, а также президентом страны Башаром Асадом.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы не допустить возникновения кризиса и попытаться продвинуться к миру, стабильности и безопасности, преодолев существующие разногласия между двумя государствами, которые поддерживают тесные связи с Ираном», — цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул Абдоллахиян, в Тегеране относятся с пониманием к обеспокоенности и опасениям Турции по поводу ситуации на севере Сирии, но выступают против турецкой военной операции.

Ранее Абдоллахиян заявлял, что иранская сторона рассчитывает на проведение трёхстороннего саммита Россия — Иран — Турция по Сирии.