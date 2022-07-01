Эрдоган заявил о подготовке его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским
- AP
Об этом он рассказал представителям СМИ.
«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с лидером России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
Также турецкое телевидение сообщало, что Турция, Россия и Украина создали открытый канал связи по линии Минобороны для решения ситуации с зерном.