Эрдоган заявил о подготовке его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проводится подготовка его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил о подготовке его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским
  • AP

Об этом он рассказал представителям СМИ. 

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с лидером России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Также турецкое телевидение сообщало, что Турция, Россия и Украина создали открытый канал связи по линии Минобороны для решения ситуации с зерном.

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