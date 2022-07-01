Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с Макроном
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- © Paul Chiasson/Keystone Press Agency
«В понедельник вечером канцлер отправится в Париж и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоится в рамках рабочего ужина... Канцлер и президент обсудят текущую международную ситуацию и двусторонние отношения», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден и Олаф Шольц во время переговоров обсудили КНР, энергетическую безопасность и влияние спецоперации России на глобальный рынок продовольствия.