Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с Макроном

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебенштрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В понедельник вечером канцлер отправится в Париж и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоится в рамках рабочего ужина... Канцлер и президент обсудят текущую международную ситуацию и двусторонние отношения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден и Олаф Шольц во время переговоров обсудили КНР, энергетическую безопасность и влияние спецоперации России на глобальный рынок продовольствия.