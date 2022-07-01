Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с Макроном

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебенштрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с Макроном
  • globallookpress.com
  • © Paul Chiasson/Keystone Press Agency

«В понедельник вечером канцлер отправится в Париж и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоится в рамках рабочего ужина... Канцлер и президент обсудят текущую международную ситуацию и двусторонние отношения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден и Олаф Шольц во время переговоров обсудили КНР, энергетическую безопасность и влияние спецоперации России на глобальный рынок продовольствия.

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