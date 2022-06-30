Путин назвал многополярность главным пунктом в мировой повестке

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярность является главным пунктом в мировой повестке.

«На мой взгляд, главным является многополярность», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в штаб-квартире СВР России.

Путин добавил, что под многополярностью понимается прежде всего свобода.

«Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в такой модели миропорядка не может быть места диктату, а также идеям исключительности отдельных стран или каких-то блоков.

Ранее президент России заявил о намерениях посвятить одно из своих публичных выступлений анализу развития текущей ситуации в мире.