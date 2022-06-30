Путин заявил, что Россия находится в постоянном контакте с ООН по вопросу зерна
- РИА Новости
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«По этому вопросу мы находимся в постоянном, плотном рабочем контакте с соответствующим профилем организации ООН, которые взяли на себя труд проработать эти вопросы с председателями ЕС и США», — сообщил он в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо.
- Путин заявил, что Россия находится в постоянном контакте с ООН по вопросу зерна
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что в ситуации с вывозом зерна с украинской территории мяч находится на стороне Украины.