В Нью-Йорке открылось заседание высокого уровня ГА ООН по безопасности дорожного движения
- AP
- © John Minchillo
Среди участников мероприятия — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и региональных комиссий ООН, высокопоставленные представители стран — членов организации.
Со стороны России участвует делегация в составе представителей высокого уровня МИД и МВД, а также руководства постпредства.
На заседании обсудят оптимальные пути и перспективы реализации 2-го Десятилетия действий ООН по безопасности дорожного движения и задачи по снижению смертности и травматизма на дорогах.
Проведение этапного заседания было инициировано Россией в 2018 году.