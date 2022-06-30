В Нью-Йорке открылось заседание высокого уровня ГА ООН по безопасности дорожного движения

С 30 июня по 1 июля в Нью-Йорке проходит первое заседание высокого уровня Генассамблеи ООН по улучшению безопасности дорожного движения в мире.

Среди участников мероприятия — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и региональных комиссий ООН, высокопоставленные представители стран — членов организации.

Со стороны России участвует делегация в составе представителей высокого уровня МИД и МВД, а также руководства постпредства.

На заседании обсудят оптимальные пути и перспективы реализации 2-го Десятилетия действий ООН по безопасности дорожного движения и задачи по снижению смертности и травматизма на дорогах.

Проведение этапного заседания было инициировано Россией в 2018 году.