В Испании увеличат расходы на оборону до 2% ВВП к 2029 году

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Власти Испании увеличат расходы на оборону до 2% ВВП к 2029 году, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.
В Испании увеличат расходы на оборону до 2% ВВП к 2029 году
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Правительство Испании взяло на себя обязательство, согласно которому мы увеличим наш бюджет на оборону примерно до 2% ВВП к 2029 году», — цитирует его ТАСС.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее призвал страны ЕС повысить военные расходы.

Позже глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита в Брюсселе отметил, что  лидеры стран Евросоюза договорились увеличить расходы на оборонную промышленность.

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