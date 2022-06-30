В Испании увеличат расходы на оборону до 2% ВВП к 2029 году

Власти Испании увеличат расходы на оборону до 2% ВВП к 2029 году, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Правительство Испании взяло на себя обязательство, согласно которому мы увеличим наш бюджет на оборону примерно до 2% ВВП к 2029 году», — цитирует его ТАСС.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее призвал страны ЕС повысить военные расходы.

Позже глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита в Брюсселе отметил, что лидеры стран Евросоюза договорились увеличить расходы на оборонную промышленность.