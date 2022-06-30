Премьер Нидерландов призвал страны помогать Украине даже в ущерб своей безопасности

Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал страны оказать помощь Украине в полном объёме, даже если собственная обороноспособность страны ослабнет.

Об этом сообщает Politico.

«Крайне важно, чтобы все страны, у которых ещё что-то есть на полках, доставили это (украинской стороне. — RT). Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», — считает Рютте.

Он также негативно оценил поведение стран-членов НАТО, которые не поставляют Украине тяжёлое вооружение.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.