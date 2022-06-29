Рябков анонсировал принятие компенсирующих мер в ответ на усиление присутствия США в Европе
- РИА Новости
«Сейчас то, что происходит, непременно приведёт к компенсирующим мерам с нашей стороны», — приводит его слова РИА Новости.
Он заявил, что российская сторона не останется в долгу, отметив, что возможности и ресурсы для этого есть.
Ранее Байден заявил о намерении США обеспечить дополнительную бригаду на ротационной основе в Румынии.
Кроме того, американский президент заявил о намерении США усилить ПВО в Германии и Италии.
Также американский президент заявил, что США направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.