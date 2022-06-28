Четыре человека погибли в Индии при крушении вертолёта

Четыре человек погибли в Аравийском море у берегов Индии в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76.

Об этом сообщает NDTV.

Вертолет упал во время приземления на буровую платформу индийской нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited в 111 км от побережья Мумбаи.

На его борту находились семь пассажиров и два члена экипажа. Все они были спасены, однако четверо из них находились без сознания и были доставлены в больницу, где позднее умерли.

Причины крушения выясняются.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате крушения частного вертолёта Bell UH-1B в округе Логан американского штата Западная Вирджиния.