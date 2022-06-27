Пассажирский поезд сошёл с рельсов в американском штате Миссури

Компания-перевозчик Amtrak заявила, что пассажирский поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком в штате Миссури (США).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в поезде находились около 243 пассажиров, есть информация о пострадавших. Точных данных о ранениях пассажиров не приводится.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Ирана.