Пассажирский поезд сошёл с рельсов в американском штате Миссури

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Компания-перевозчик Amtrak заявила, что пассажирский поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком в штате Миссури (США).
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в американском штате Миссури
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в поезде находились около 243 пассажиров, есть информация о пострадавших. Точных данных о ранениях пассажиров не приводится.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Ирана.

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