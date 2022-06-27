Депутат Туров оценил планы Белого дома ввести ограничения против ряда российских чиновников

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров прокомментировал в беседе с RT планы США ввести визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.
Депутат Туров оценил планы Белого дома ввести ограничения против ряда российских чиновников
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Как подчеркнул Туров, если говорить об экономических санкциях, то США делают всё возможное, чтобы «до конца ухудшить» отношения с Россией.

В первую очередь такие рестрикции бьют по американским гражданам, пояснил депутат.

Если же говорить о планах по введению визовых ограничений в отношении российских должностных лиц, то, как отметил собеседник RT, «ничего страшного в этом нет».

«Российские чиновники должны работать на нашу страну, выполнять здесь функции. Наша главная задача — развитие России, чтобы улучшилось благосостояние наших граждан», — заключил парламентарий.

Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.

В сообщении отмечается, что также Госдеп США и Минфин введут блокирующие санкции в отношении российских частных военных компаний.

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