Президент Бразилии предложил экс-главе Боливии Аньес политическое убежище

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Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил экс-исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес политубежище в Бразилии.

«Мы начали переговоры. Всё, что будет в моих силах, я сделаю для того, чтобы она оказалась в Бразилии, если правительство Боливии согласится... мы предоставили ей убежище», — заявил он в интервью, пишет ТАСС. 

Кроме того, Болсонару заявил о готовности впустить в страну командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана и экс-главу полиции Владимира Кальдерона, которые вслед за Аньес подверглись обвинению в государственном перевороте.

Ранее сообщалось о том, что суд Боливии приговорил бывшую исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес к десяти годам лишения свободы по делу о государственном перевороте.

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