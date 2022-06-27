Президент Бразилии предложил экс-главе Боливии Аньес политическое убежище

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил экс-исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес политубежище в Бразилии.

«Мы начали переговоры. Всё, что будет в моих силах, я сделаю для того, чтобы она оказалась в Бразилии, если правительство Боливии согласится... мы предоставили ей убежище», — заявил он в интервью, пишет ТАСС.

Кроме того, Болсонару заявил о готовности впустить в страну командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана и экс-главу полиции Владимира Кальдерона, которые вслед за Аньес подверглись обвинению в государственном перевороте.

Ранее сообщалось о том, что суд Боливии приговорил бывшую исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес к десяти годам лишения свободы по делу о государственном перевороте.